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ეკონომიკა · 27 ოქტომბერი, 15:30

თამო კეშელავა: გაზის ტარიფი უნდა გაიზარდოს დაჩქარებული წესით, მათთვის, ვინც მეტს მოიხმარსო, იმიტომ რომ, ასე წავახალისებთ დაზოგვასო. ვჭამთ გაზს? ლობიო არ მოვხარშოთ და უმად ვჭამოდ?

თამო კეშელავა: რაც მთავარია, არავინ ამბობს ჯერ, ისე ამტკიცებენ ამ დაჩქარებული წესით, რამდენით იზრდება, მოდი, ჯერ დავამტკიცოთო და მერე გადაწყვეტს სემეკი, რამდენით გაიზარდოსო. ტარიფის ზედა ზღვარი მაინც რომ ვიცოდეთ დამტკიცებამდე ეგეც არა. პენსიონერს 20 ლარს რომ უმატებდნენ პენსიაზე და 40 ლარი დავამატებინეთ, ის 20 ლარი ეზედმეტათ და ხომ უნდა ამოიღონ როგორმე? ანტონ ობოლაძე ბრძანდება ერთ–ერთი "ავტორი" კანონპროექტის, რა ენაღვლება ანტონ ობოლაძეს? მშიერმა სიცივეში როდის დაიძინა? ტელევიზორი როდის გადართო ბოლო სხვა არხზე, როცა ეკრანზე საჭმელი დაინახა და ცუდად გახდა?

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თამო კეშელავა: გაზის ტარიფი უნდა გაიზარდოს დაჩქარებული წესით, მათთვის, ვინც მეტს მოიხმარსო, იმიტომ რომ, ასე წავახალისებთ დაზოგვასო. ვჭამთ გაზს? ლობიო არ მოვხარშოთ და უმად ვჭამოდ?
თამო კეშელავა: გაზის ტარიფი უნდა გაიზარდოს დაჩქარებული წესით, მათთვის, ვინც მეტს მოიხმარსო, იმიტომ რომ, ასე წავახალისებთ დაზოგვასო. ვჭამთ გაზს? ლობიო არ მოვხარშოთ და უმად ვჭამოდ?NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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