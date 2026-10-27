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საზოგადოება · 27 ოქტომბერი, 11:48

ლევან ღამბაშიძე: ამ ლოგიკით, ან ორივემ ღალატის აქტი ჩაიდინა, ან ოცნებამ დაამტკიცა, რომ ნაცმოძრაობამ სწორ რეზოლუციას მოაწერა ხელი. ასეთი ვითარებაა. გატყუებენ, გაშტერებენ, დაგცინიან...

თუ ნაცმოძრაობა ღალატი ჩაიდინ, როდესაც რეზოლუციას დაუჭირა მხარი, სადაც ფიქსირდებოდა რომ საქართველომ დაიწყო ომი(რაც სინამდვილეში რეზოლუციაში არ წერია) და რომლის მიხედვითაც რუსეთი მხოლოდ მოპასუხე იყო, მაშინ რა გამოდის ქართული ოცნება, რომელმაც კომისიის დასკვნით დაამტკიცა, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და რომ რუსეთი მხოლოდ მოპასუხე იყო? ამ ლოგიკით, ან ორივემ ღალატის აქტი ჩაიდინა, ან ოცნებამ დაამტკიცა, რომ ნაცმოძრაობამ სწორ რეზოლუციას მოაწერა ხელი.

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ლევან ღამბაშიძე: ამ ლოგიკით, ან ორივემ ღალატის აქტი ჩაიდინა, ან ოცნებამ დაამტკიცა, რომ ნაცმოძრაობამ სწორ რეზოლუციას მოაწერა ხელი. ასეთი ვითარებაა. გატყუებენ, გაშტერებენ, დაგცინიან...
ლევან ღამბაშიძე: ამ ლოგიკით, ან ორივემ ღალატის აქტი ჩაიდინა, ან ოცნებამ დაამტკიცა, რომ ნაცმოძრაობამ სწორ რეზოლუციას მოაწერა ხელი. ასეთი ვითარებაა. გატყუებენ, გაშტერებენ, დაგცინიან...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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