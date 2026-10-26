ზაზა ბიბილაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს: იმოქმედეთ იმ სტანდარტით, რომლითაც გინდათ მოგექცნენ ისინი, ვინც მოვლენ თქვენს შემდეგ (ვიდეო)
"იმოქმედოთ ისე, როგორც გსურთ, რომ მოგექცენ თქვენივე შვილები. როგორც გინდათ, რომ შეხვიდეთ ისტორიაში. იმოქმედეთ იმ სტანდარტით, რომლითაც გინდათ მოგექცნენ ისინი, ვინც მოვლენ თქვენს შემდეგ“, - მიმართა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელმა, ზაზა ბიბილაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს.
„ცხადია, მიგვაჩნია, რომ სარჩელი არ უნდა დაკმაყოფილდეს, თუმცა განსხვავებით სტანდარტული სამართალწარმოებისგან, მე არ შევაჯამებ და არ გთხოვთ, რომ არ დააკმაყოფილოთ სარჩელი - არამედ იმოქმედოთ ისე, როგორც გსურთ, რომ მოგექცენ თქვენივე შვილები. როგორც გინდათ, რომ შეხვიდეთ ისტორიაში. იმოქმედეთ იმ სტანდარტით, რომლითაც გინდათ მოგექცნენ ისინი, ვინც მოვლენ თქვენს შემდეგ“, - მიმართა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელმა, ზაზა ბიბილაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს.
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