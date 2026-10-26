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პოლიტიკა · 27 ოქტომბერი, 02:02

ზაზა ბიბილაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს: იმოქმედეთ იმ სტანდარტით, რომლითაც გინდათ მოგექცნენ ისინი, ვინც მოვლენ თქვენს შემდეგ (ვიდეო)

"იმოქმედოთ ისე, როგორც გსურთ, რომ მოგექცენ თქვენივე შვილები. როგორც გინდათ, რომ შეხვიდეთ ისტორიაში. იმოქმედეთ იმ სტანდარტით, რომლითაც გინდათ მოგექცნენ ისინი, ვინც მოვლენ თქვენს შემდეგ“, - მიმართა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელმა, ზაზა ბიბილაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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