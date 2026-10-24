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პოლიტიკა · 24 ოქტომბერი, 21:38

ნიკა გვარამია: 2 წლის წინ, ზუსტად ამ დღეს, აქ ვინც ვიყავით - გინდა სცენაზე ვინც ვიდექით და გინდა სკამებზე ვისხედით - ყველას აგვკრძალავენ

აქ არიან გულანთებული პატრიოტები და წესიერი პროფესიონალები, ვისაც უფლება აღარ ექნება სამშობლოს სამსახურში ოფიციალურად ჩადგეს. და ეს იმ ადამიანთა ალბათ მეათედია, ვინც მხოლოდ ჩვენი კოალიციის აკრძალვის გამო აიკრძალება. და ასეთი კიდევ 3 სუბიექტია

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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ნიკა გვარამია: 2 წლის წინ, ზუსტად ამ დღეს, აქ ვინც ვიყავით - გინდა სცენაზე ვინც ვიდექით და გინდა სკამებზე ვისხედით - ყველას აგვკრძალავენ
ნიკა გვარამია: 2 წლის წინ, ზუსტად ამ დღეს, აქ ვინც ვიყავით - გინდა სცენაზე ვინც ვიდექით და გინდა სკამებზე ვისხედით - ყველას აგვკრძალავენNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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