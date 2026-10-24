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საზოგადოება · 24 ოქტომბერი, 14:39

დეა მეტრეველი: დიქტატურულ სახელმწიფოებში ერთ კორუფციონერ მაღალჩინოსანს მეორე ცვლის - ასე მუშაობს ეს ციკლი

რომეო მიქაუტაძის ჩამორთმეულ ქონებას ხარობენ “ქართული ოცნების” მხარდამჭერები - დიდი ჟრიამული და კმაყოფილებაა სოც ქსელებში. თითქოს ამით მათი ოჯახების მდგომარეობა ოდნავ მაინც გაუმჯობესდა. ქვეყანაში დასრულდა სიღარიბე და ბავშვების შიმშილიც.

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დეა მეტრეველი: დიქტატურულ სახელმწიფოებში ერთ კორუფციონერ მაღალჩინოსანს მეორე ცვლის - ასე მუშაობს ეს ციკლი
დეა მეტრეველი: დიქტატურულ სახელმწიფოებში ერთ კორუფციონერ მაღალჩინოსანს მეორე ცვლის - ასე მუშაობს ეს ციკლიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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