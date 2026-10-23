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საზოგადოება · 23 ოქტომბერი, 23:49

პარალელური ხაზები იკვეთება აქ

არის ისეთი წიგნები, რომლებიც გვიბიძგებენ ფიქრისკენ და უკვე წაკითხულ ტექსტს, ჩვენს გონებაში გადახარშულსა და გათავისებულს, თავდაყირა აყენებენ, შეიძლება შეეჭვდე კიდეც – ნამდვილად წაიკითხე თუ არა ის ტექსტი, რომელიც არათუ წაგიკითხავს, არამედ გისწავლია, გიმსჯელია და მასზე დაგიწერია კიდეც სასკოლო თხზულება მაინც. ამ ტიპის წიგნების ერთ-ერთი სახეობაა „პარალელური წიგნი“, რომელიც იკითხება არა მხოლოდ ორიგინალთან ერთად, არამედ მთლიანად ცვლის ორიგინალის კითხვის კანონს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
პარალელური ხაზები იკვეთება აქ
პარალელური ხაზები იკვეთება აქNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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