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საზოგადოება · 23 ოქტომბერი, 20:51

ელენე ქაიხოსროშვილი: ანუ, გახარიამ რო რამე დააშავა, ეგ ჯერ არ არის დამტკიცებული მაგრამ ესენი მაინც უნდა აიკრძალონ, რომ არ გაემიჯნენ იმას, რაც ჯერ არ ვიცით, დანაშაული არის თუ არა

გახარიას პარტიის აკრძალვის ერთ-ერთი “არგუმენტი” არის, რომ ეს პარტია არ გაემიჯნა გახარიას ე.წ. ჩორჩანას საქმის და 20 ივნისის საქმის გამო. ანუ, არ გაემიჯნენო და ამიტომ, უნდა აიკრძალოს პარტიაო.

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ელენე ქაიხოსროშვილი: ანუ, გახარიამ რო რამე დააშავა, ეგ ჯერ არ არის დამტკიცებული მაგრამ ესენი მაინც უნდა აიკრძალონ, რომ არ გაემიჯნენ იმას, რაც ჯერ არ ვიცით, დანაშაული არის თუ არა
ელენე ქაიხოსროშვილი: ანუ, გახარიამ რო რამე დააშავა, ეგ ჯერ არ არის დამტკიცებული მაგრამ ესენი მაინც უნდა აიკრძალონ, რომ არ გაემიჯნენ იმას, რაც ჯერ არ ვიცით, დანაშაული არის თუ არაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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