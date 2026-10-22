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მსოფლიო · 23 ოქტომბერი, 00:38

ზურაბ ბატიაშვილი: ზუსტად 70 წლის წინ, 1956 წლის 23 ოქტომბერს დაიწყო უნგრეთის ანტისაბჭოთა რევოლუცია

ზუსტად 70 წლის წინ, 1956 წლის 23 ოქტომბერს დაიწყო უნგრეთის ანტისაბჭოთა რევოლუცია. უნგრეთის მაშინდელმა ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ სურდა "ვარშავის პაქტიდან" გასვლა და საბჭოთა ჯარების გაყვანა საკუთარი ტერიტორიიდან. ამით უნგრეთი შეურთდებოდა დანარჩენ თავისუფალ სამყაროს.

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ზურაბ ბატიაშვილი: ზუსტად 70 წლის წინ, 1956 წლის 23 ოქტომბერს დაიწყო უნგრეთის ანტისაბჭოთა რევოლუცია
ზურაბ ბატიაშვილი: ზუსტად 70 წლის წინ, 1956 წლის 23 ოქტომბერს დაიწყო უნგრეთის ანტისაბჭოთა რევოლუციაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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