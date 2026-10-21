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პოლიტიკა · 22 ოქტომბერი, 00:35

დიმიტრი ცქიტიშვილი: თავს ნურავინ მოიტყუებთ. ეს არ არის არც „ნაცმოძრაობის“ აკრძალვის პროცესი და არც წარსულის გადააზრების

რასაც ეს პროცესი ეძღვნება, არის რუსეთისთვის სამართლებრივი არგუმენტის შექმნა, რომ ის საქართველოს ოკუპაციის დროს მოქმედებდა არა როგორც აგრესორი და ოკუპანტი, არამედ როგორც მშვიდობისმყოფელი. სარჩელი, რომელსაც დღეს განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლო, სწორედ ამას ამბობს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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დიმიტრი ცქიტიშვილი: თავს ნურავინ მოიტყუებთ. ეს არ არის არც „ნაცმოძრაობის“ აკრძალვის პროცესი და არც წარსულის გადააზრების
დიმიტრი ცქიტიშვილი: თავს ნურავინ მოიტყუებთ. ეს არ არის არც „ნაცმოძრაობის“ აკრძალვის პროცესი და არც წარსულის გადააზრებისNEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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