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პოლიტიკა · 21 ოქტომბერი, 17:01

გოტა ჭანტურია: რუსული კანონის მსგავსად, რეპრესიების ეს ტალღა ყველას, მთელ ქვეყანას წაგვლეკავს

ქართულ ოცნებას ჯერ კიდევ აქვს დრო ეს ზღვარი არ გადალახოს, რადგან პარტიების აკრძალვით, სინამდვილეში კი პარტიული საქმიანობის გაუქმებით, ბევრად მძიმე პოლიტიკურ რეალობაში გადავდივართ, რითიც ქვეყანასაც უდიდესი ზიანი მიადგება და სინამდვილეში საკუთარი თავისთვისაც განუზომლად იზრდიან რისკებს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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გოტა ჭანტურია: რუსული კანონის მსგავსად, რეპრესიების ეს ტალღა ყველას, მთელ ქვეყანას წაგვლეკავს
გოტა ჭანტურია: რუსული კანონის მსგავსად, რეპრესიების ეს ტალღა ყველას, მთელ ქვეყანას წაგვლეკავსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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