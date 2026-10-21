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პოლიტიკა · 21 ოქტომბერი, 15:14

გიორგი კახიანი ანა წითლიძეს: არ მინდა გავიხსენო და ვისაუბრო იმაზე, რამხელა წნეხის და ზეწოლის ქვეშ იყო ჩემი ოჯახი თქვენი ხელისუფლების პირობებში

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსვლა, სასამართლოს პოლიტიზირებას უფრო მოახდენს, ვიდრე რაიმეს შემატებს ამ საქმეს. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ხაბეიშვილთან დაკავშირებითაც, - ასე გამოეხმაურა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე “ნაციონალური მოძრაობის” ინიციატივას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვაზე მოწმის სახით საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და „ნაციონალური მოძრაობის“ პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე, ლევან ხაბეიშვილი იქნას დაბარებული.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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გიორგი კახიანი ანა წითლიძეს: არ მინდა გავიხსენო და ვისაუბრო იმაზე, რამხელა წნეხის და ზეწოლის ქვეშ იყო ჩემი ოჯახი თქვენი ხელისუფლების პირობებში
გიორგი კახიანი ანა წითლიძეს: არ მინდა გავიხსენო და ვისაუბრო იმაზე, რამხელა წნეხის და ზეწოლის ქვეშ იყო ჩემი ოჯახი თქვენი ხელისუფლების პირობებშიNEWS.GE

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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