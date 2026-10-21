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პოლიტიკა · 21 ოქტომბერი, 14:53

ლევან ცუცქირიძე: სხდომის დაწყებამდე მოსამართლეებს მივმართე, რომ გამოეყენებინათ ის შანსი, რომელიც ჯერ კიდევ აქვთ (ვიდეო)

ლევან ცუცქირიძე: სხდომის დაწყებამდე მოსამართლეებს მივმართე, რომ გამოეყენებინათ ის შანსი, რომელიც ჯერ კიდევ აქვთ და ის უფლება, რომელიც ჯერ კიდევ აქვთ და გადაერჩინათ საქართველოს დემოკრატია. ვიღაცების სამარცხვინო მომავალი უკვე დაწერილია, მაგრამ მათ ჯერ კიდევ შეუძლიათ, რომ საკუთარი მომავალი თვითონ დაწერონ.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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