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საზოგადოება · 21 ოქტომბერი, 13:51

" მარცხენა ხელის მტევანი გაუკერეს, მარჯვენა ხელზე თაბაშირი დაადეს, მოტეხილი აქვს თითი. ასევე, ექიმის გადმოცემით, გავარკვიეთ, რომ მოტეხილი აქვს ხერხემლის მალები"

გუშინ, საღამოს 9 საათზე, დავით ფეიქრიშვილი მეორედ გადაიყვანეს „ვივამედის“ კლინიკაში. ექიმის განცხადებით, მას ზედა კიდურები ჰქონდა დაზიანებული და საოპერაციო ბლოკში შესაყვანად ამზადებდნენ.

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" მარცხენა ხელის მტევანი გაუკერეს, მარჯვენა ხელზე თაბაშირი დაადეს, მოტეხილი აქვს თითი. ასევე, ექიმის გადმოცემით, გავარკვიეთ, რომ მოტეხილი აქვს ხერხემლის მალები"
" მარცხენა ხელის მტევანი გაუკერეს, მარჯვენა ხელზე თაბაშირი დაადეს, მოტეხილი აქვს თითი. ასევე, ექიმის გადმოცემით, გავარკვიეთ, რომ მოტეხილი აქვს ხერხემლის მალები"NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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