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საზოგადოება · 21 ოქტომბერი, 12:12

საფრთხეშია დიდუბის ერთადერთი სარეკრეაციო პარკი და ისტორიული საგამოფენო კომპლექსი!

ბოლო ათწლეულებია მსგავსი პრეცედენტები ქვეყნის მასშტაბით სისტემურ ხასიათს იღებს, ხოლო დეველოპერული კომპანია IG Development და „Cityzen Expo“ წინასწარ იწყებს გაყიდვებს, მიუხედავად იმისა, რომ სამშენებლო ნებართვა ოფიციალურად ჯერ არ აქვს!

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საფრთხეშია დიდუბის ერთადერთი სარეკრეაციო პარკი და ისტორიული საგამოფენო კომპლექსი!
საფრთხეშია დიდუბის ერთადერთი სარეკრეაციო პარკი და ისტორიული საგამოფენო კომპლექსი!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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