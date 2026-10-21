საფრთხეშია დიდუბის ერთადერთი სარეკრეაციო პარკი და ისტორიული საგამოფენო კომპლექსი!
ბოლო ათწლეულებია მსგავსი პრეცედენტები ქვეყნის მასშტაბით სისტემურ ხასიათს იღებს, ხოლო დეველოპერული კომპანია IG Development და „Cityzen Expo“ წინასწარ იწყებს გაყიდვებს, მიუხედავად იმისა, რომ სამშენებლო ნებართვა ოფიციალურად ჯერ არ აქვს!
საფრთხეშია დიდუბის ერთადერთი სარეკრეაციო პარკი და ისტორიული საგამოფენო კომპლექსი!
“აკაკი წერეთლის გამზირის #118-ში, „ექსპო ჯორჯიას“ ტერიტორიაზე, მასშტაბური დეველოპერული პროექტი იგეგმება — 6 საცხოვრებელი 12-, 20- და 30-სართულიანი კორპუსი, სასტუმრო და სავაჭრო ცენტრი „City Mall Expo“.
დაგეგმილი პროექტის შედეგად ქალაქი დაკარგავს უნიკალურ ადგილს, ათწლეულების განმავლობაში შენარჩუნებულ ისტორიას და მეხსიერებას, რომელიც დეველოპერის პირად ინტერესს ეწირება.
ცვლილებები ხდება ადგილობრივი მოსახლეობისა და პროფესიული საზოგადოების ჩართულობის გარეშე — ისე, რომ არავინ ითვალისწინებს არც ქალაქის და არც მოქალაქეების საჭიროებებს.
ბოლო ათწლეულებია მსგავსი პრეცედენტები ქვეყნის მასშტაბით სისტემურ ხასიათს იღებს, ხოლო დეველოპერული კომპანია IG Development და „Cityzen Expo“ წინასწარ იწყებს გაყიდვებს, მიუხედავად იმისა, რომ სამშენებლო ნებართვა ოფიციალურად ჯერ არ აქვს!
დაიცავი გამოფენა!
22 ოქტომბერი | 19:00 სთ
აკაკი წერეთლის გამზირი #118”
მოაწერე ხელი პეტიციას! https://manifest.ge/.../f7165e70-abf7-45ba-952d-caccbb01e48e
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