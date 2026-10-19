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პოლიტიკა · 19 ოქტომბერი, 12:12

მამუკა გამყრელიძე: ...ფაქტი ის არის, რომ პუტინმა პრევენციული სვლა გააკეთა და დაასწრო სის და ტრამპს

17-19 ნოემბერს ჩინეთის ქალაქ შენჯენში (XXII საუკუნის ქალაქია!) იმართება აზია-წყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის OPEC სამიტი. საქმიანი შეხვედრების შემდეგ გაიმართება ამ ქვეყნების ლიდერების 33-ე არაფორმალური შეხვედრა.

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მამუკა გამყრელიძე: ...ფაქტი ის არის, რომ პუტინმა პრევენციული სვლა გააკეთა და დაასწრო სის და ტრამპს
მამუკა გამყრელიძე: ...ფაქტი ის არის, რომ პუტინმა პრევენციული სვლა გააკეთა და დაასწრო სის და ტრამპსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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