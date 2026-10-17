POSTV: საფრანგეთში 700 000 ადამიანი ქუჩაშია გამოსული, ქვეყნის საშინაო ვალი კი ეკონომიკის 170%-ს აღწევს

POSTV: საფრანგეთში 700 000 ადამიანი ქუჩაშია გამოსული, ქვეყნის საშინაო ვალი კი ეკონომიკის 170%-ს აღწევსპოსტივი
POSTV-ის გადაცემის მტკიცებით, საფრანგეთში საპროტესტო აქციებში 700 000 ადამიანი მონაწილეობს, ქვეყნის საშინაო ვალი ეკონომიკის 170%-ს აღწევს, შეტაკებებისას კი 240-ზე მეტი პოლიციელი და მეხანძრე დაშავდა.
ტელეკომპანია POSTV-ის ანალიტიკური გადაცემის თანახმად, საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზსა და კიდევ 40 ქალაქში უკვე ერთი თვეა მასშტაბური საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს, რომელშიც 700 000 ადამიანი მონაწილეობს. გავრცელებული ცნობებით, ქუჩის შეტაკებების შედეგად 200-ზე მეტი პოლიციელი და 40-მდე მეხანძრე დაშავდა, ხოლო საპოლიციო ძალებმა აქციების მიმდინარეობისას 6 000-ზე მეტი აქტივისტი დააკავეს.
სიუჟეტის მიხედვით, საზოგადოებრივი მღელვარების ერთ-ერთ მთავარ ბიძგად სკოლებში არსებული მძიმე ინფრასტრუქტურული ვითარება იქცა. საფრანგეთის განათლების მინისტრის მონაცემებით, სასკოლო შენობების განახლებას 25 წელიწადი და 20 მილიარდი ევრო ესაჭიროება, რისი თანხაც ბიუჯეტში არ არსებობს. ამავე დროს, გადაცემაში აღნიშნულია, რომ საფრანგეთმა ოთხ წელიწადში უკრაინას 26 მილიარდი ევროს ღირებულების შეიარაღება გადასცა, რამაც მოსახლეობის პროტესტი კიდევ უფრო გაამწვავა.
მღელვარების პარალელურად მძიმდება ფინანსური მდგომარეობაც: საფრანგეთის საშინაო ვალი მთლიანი ეკონომიკის 170%-ს შეადგენს და ევროპულ სტანდარტს მნიშვნელოვნად აჭარბებს. გადაცემის თანახმად, ბიუჯეტის დიდი დეფიციტის გამო ბანკებმა ქვეყანას სესხის განაკვეთი გაუორმაგეს, ექსპერტები კი საფრანგეთის შესაძლო დეფოლტსა და გაკოტრების საფრთხეზე საუბრობენ.
საფრანგეთში ეკონომიკურ პრობლემებს თან ერთვის მწვავე ენერგეტიკული კრიზისიც. გადაცემაში წარმოდგენილი მონაცემებით, ქვეყანაში ყოველ მეექვსე ბენზინგასამართ სადგურზე საწვავი საერთოდ აღარ არის ან მისი რაოდენობა მკაცრად შეზღუდულია, მომხმარებლებს დიდ რიგებში დგომა უწევთ, ხოლო ერთი ლიტრი დიზელის ფასი სამ ევროს აღწევს.
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