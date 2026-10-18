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პოლიტიკა · 18 ოქტომბერი, 15:00

ეკა შარაშიძე: ასე, ხელების ქნევით ელაპარაკებოდა გუშინ სამგორის გამგებელი ლელოს ნაგავსაყრელის მიდამოებში მცხოვრებ მოსახლეობას და უხსნიდა, რომ 2030 წლამდე ყველაფერი მოგვარდება

როგორც ჩანს, ეს 2030 წელი რაღაც საკრალურია, არც ისე შორს არის და არც ისე ახლოს. ამ დროს ამ კაცს ავიწყდება, რომ დაქირავებული მუშაა, რომელსაც ხელფასს ეს ხალხი უხდის. ეს ის კაცია, რომელმაც 2022 წელს აქციაში მონაწილე ხალხს საჯაროდ „სირები“ და „ქვეყნის მტრები“ უწოდა.

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ეკა შარაშიძე: ასე, ხელების ქნევით ელაპარაკებოდა გუშინ სამგორის გამგებელი ლელოს ნაგავსაყრელის მიდამოებში მცხოვრებ მოსახლეობას და უხსნიდა, რომ 2030 წლამდე ყველაფერი მოგვარდება
ეკა შარაშიძე: ასე, ხელების ქნევით ელაპარაკებოდა გუშინ სამგორის გამგებელი ლელოს ნაგავსაყრელის მიდამოებში მცხოვრებ მოსახლეობას და უხსნიდა, რომ 2030 წლამდე ყველაფერი მოგვარდებაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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