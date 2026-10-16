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საზოგადოება · 16 ოქტომბერი, 12:53

ნუკა არველაძე: ეს ისტორიული მომენტია, მეგობრებო, და კარგად გაახილეთ თვალები! ბიძინა ივანიშვილის რეალურად ერთგული, იდეური და პატრიოტი ხალხი ისევ იქ დგას, სადაც საქართველოს და სამშობლოს სჭირდება

ის, რაც ამ შემადგენლობამ დააზიანა, ზუსტად თავადვე დაუბრუნდებათ ბუმერანგივით და საკუთარ თავზე მოუწევთ უმკაცრესი პასუხისმგებლობის აღება ყველაფერზე!!!! ხოდა, ასეა, ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დაერქვას... ზოგჯერ, უბრალოდ აუცილებელია...

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ნუკა არველაძე: ეს ისტორიული მომენტია, მეგობრებო, და კარგად გაახილეთ თვალები! ბიძინა ივანიშვილის რეალურად ერთგული, იდეური და პატრიოტი ხალხი ისევ იქ დგას, სადაც საქართველოს და სამშობლოს სჭირდება
ნუკა არველაძე: ეს ისტორიული მომენტია, მეგობრებო, და კარგად გაახილეთ თვალები! ბიძინა ივანიშვილის რეალურად ერთგული, იდეური და პატრიოტი ხალხი ისევ იქ დგას, სადაც საქართველოს და სამშობლოს სჭირდებაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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