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საზოგადოება · 16 ოქტომბერი, 01:03

დავით ოქიტაშვილი: ასეთი უმსგავსო კულტურის მინისტრი, საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს

დავით ოქიტაშვილი: ვინც ეს ქალი კულტურის მინისტრად წარადგინა, უნდა დაისაჯოს, ეს იყო მამუკა მდინარაძე. ასეთი უმსგავსო კულტურის მინისტრი, საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს (აუდიოჩანაწერი)

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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