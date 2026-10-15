საზოგადოება · 16 ოქტომბერი, 01:03
დავით ოქიტაშვილი: ასეთი უმსგავსო კულტურის მინისტრი, საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს
დავით ოქიტაშვილი: ვინც ეს ქალი კულტურის მინისტრად წარადგინა, უნდა დაისაჯოს, ეს იყო მამუკა მდინარაძე. ასეთი უმსგავსო კულტურის მინისტრი, საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს (აუდიოჩანაწერი)
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