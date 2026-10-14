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პოლიტიკა

მაჭავარიანი: ისინიც კი იაზრებენ, რომ სტაბილურობის, მშვიდობისა და სუვერენიტეტის ერთადერთი გარანტი არის „ქართული ოცნება“ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით

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„ქართული ოცნების“ დეპუტატ ლევან მაჭავარიანის განცხადებით, ოპოზიცია პოლიტიკურად განადგურებულია, დაკარგა მომხრეები და მათ ქმედებებს სამართლებრივი შეფასება უნდა მოჰყვეს, რადგან სტაბილურობის გარანტი მხოლოდ მმართველი პარტიაა.

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მაჭავარიანი: ისინიც კი იაზრებენ, რომ სტაბილურობის, მშვიდობისა და სუვერენიტეტის ერთადერთი გარანტი არის „ქართული ოცნება“ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით
მაჭავარიანი: ისინიც კი იაზრებენ, რომ სტაბილურობის, მშვიდობისა და სუვერენიტეტის ერთადერთი გარანტი არის „ქართული ოცნება“ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობითNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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