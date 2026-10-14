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კახა მიქაია: ბოდიში სააკაშვილმა უნდა მოიხადოს, ეს ყველაფერი რომ მოხდა. საბჭოთა პროდუქტია ივანიშვილი (ვიდეო)

ინტერვიუ კახა მიქაიასთან - „ივანიშვილმა სააკაშვილს კი არა კომუნისტებს ჩაუქროლა უკვე. სიტყვებს აპტიმრებს და პირბადეებს ლუქავს...“ „ივანიშვილის ნაყიდი და დაფინანსბეული დუბინკებით გვირტყამდნენ ჩვენ“ „თვალები კარგად გაახილეთ, ფანჯარა გამოაღეთ. დამთავრდა 2012“

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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