AI-მ შეადარა 4 გამოცემის 5 მასალა: როგორ ხსნის თითოეული ერთსა და იმავე ფაქტს, რას უსვამს ხაზს და რა ენას იყენებს. 0 ნიშნავს, რომ ამბავს ერთნაირად ყვებიან, 100 — რომ სრულიად განსხვავებულად.
ყველაზე განსხვავებულად აშუქებენ
რუსთავი 2↔
ალია, ფორმულა, TV პირველი
მაგალითად, რუსთავი 2 და TV პირველი: ორივე მედიასაშუალება ეყრდნობა დაპირისპირებული მხარეების განსხვავებულ პოზიციებს განაჩენის კანონიერებასა და საფუძვლიანობასთან დაკავშირებით: პირველი სტატია განაჩენს წარმოაჩენს როგორც ბრალდების მხარის მიერ გამოკვლეული მყარი მტკიცებულებებით (აუდიოჩანაწერები, მოწმეები, დოკუმენტები) დადასტურებულ გადაწყვეტილებას, ხოლო მეორე სტატია დაცვის მხარის პოზიციაზე დაყრდნობით მას უსამართლო, მოსამართლის „შინაგან რწმენაზე“ დაფუძნებულ განაჩენად აფასებს, რომელსაც სტრასბურგში გაასაჩივრებენ.
ყველაზე დაშორებული პოზიციები
ელისო კილაძე, ნათია კოტრიკაძე↔
მარიამ ბერძენიშვილი, თაკო ჩარკვიანი
მაგალითად, ელისო კილაძე და თაკო ჩარკვიანი: ელისო კილაძე მის წინააღმდეგ წარმოებულ საქმეს აფასებს როგორც სუს-ის ყოფილი მაღალჩინოსნის მიერ ორგანიზებულ პოლიტიკურ დაკვეთასა და სპეცოპერაციას მისი რეპუტაციული განადგურებისთვის, ხოლო თაკო ჩარკვიანი კატეგორიულად უარყოფს პოლიტპატიმრობას და მიიჩნევს, რომ კილაძე რეალურად ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების, შანტაჟისა და თაღლითური სქემების გამო კანონიერად დაისაჯა.
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