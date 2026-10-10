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გოტა ჭანტურია: ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღეში მიკავშირდება რუსთავი 2 და მეუბნება, რომ მსახიობი თუ იუმორისტი დავით როსტომაშვილი ზესტაფონის სასამართლოში ცილისწამებისთვის მიჩივის

რუსთავი 2

საქმე ეხება თერჯოლაში დავით როსტომაშვილის მიერ ბენზინგასამართი სადგურის მშენებლობას, რომელსაც ადგილობრივები, სამეზობლო აპროტესტებს და საკმაოდ დასაბუთებულადაც. რა თქმა უნდა, თავად ამ ამბით რუსთავი 2 არ ინტერესდება. მოქალაქეების წუხილი მათ არ აინტერესებთ.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

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გოტა ჭანტურია: ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღეში მიკავშირდება რუსთავი 2 და მეუბნება, რომ მსახიობი თუ იუმორისტი დავით როსტომაშვილი ზესტაფონის სასამართლოში ცილისწამებისთვის მიჩივის
გოტა ჭანტურია: ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღეში მიკავშირდება რუსთავი 2 და მეუბნება, რომ მსახიობი თუ იუმორისტი დავით როსტომაშვილი ზესტაფონის სასამართლოში ცილისწამებისთვის მიჩივისNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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