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მიხეილ სააკაშვილი: მაშინვე ყველამ ყველაფერი იცოდა, ოღონდ თავი მოიდებილეს, რადგან ასე სჭირდებოდათ (ვიდეო)

"პრობლემა იმაშიცაა, რომ ზოგიერთი ჟურნალისტი ძველებურად განაგრძობს ტყუილების ტირაჟირებას იმიტომ, რომ კომპლექსი აქვს, რომ მაშინაც ეგრე მოიქც," - წერს სოციალურ ქსელში საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი.

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მიხეილ სააკაშვილი: მაშინვე ყველამ ყველაფერი იცოდა, ოღონდ თავი მოიდებილეს, რადგან ასე სჭირდებოდათ (ვიდეო)
მიხეილ სააკაშვილი: მაშინვე ყველამ ყველაფერი იცოდა, ოღონდ თავი მოიდებილეს, რადგან ასე სჭირდებოდათ (ვიდეო)NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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