ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება

დეა მეტრეველი: თურმე ერთი კონკრეტული ვიწრო ჯგუფის გამდიდრება, ქვეყნის არნახულ ეკონომიკურ აყვავებად რომ გვასაღებენ, ყოფილა ქვეყნის ნამდვილი წარმატება თან მხოლოდ ერთი კაცის დამსახურებაც

პოლიტიკოსი დეა მეტრეველი: ქართველო მეცნიერებო, ხელოვანებო, მწერლებო, სპორტსმენებო, ბიზნესმენებო, საჯარო მოხელეეობო… წლები რომ მუშაობთ და თქვენი წარმატებებით ჩვენს ქვეყანას ასახელებთ… ემიგრანტებო… ოჯახები რომ მიატოვეთ და შორიდან არჩენთ ოჯახებს მილიონობით ოდენობის გადმორიცხვებით…

n.NEWS.GEგამოქვეყნებული მასალა

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
დეა მეტრეველი: თურმე ერთი კონკრეტული ვიწრო ჯგუფის გამდიდრება, ქვეყნის არნახულ ეკონომიკურ აყვავებად რომ გვასაღებენ, ყოფილა ქვეყნის ნამდვილი წარმატება თან მხოლოდ ერთი კაცის დამსახურებაც
დეა მეტრეველი: თურმე ერთი კონკრეტული ვიწრო ჯგუფის გამდიდრება, ქვეყნის არნახულ ეკონომიკურ აყვავებად რომ გვასაღებენ, ყოფილა ქვეყნის ნამდვილი წარმატება თან მხოლოდ ერთი კაცის დამსახურებაცNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

ყველა ამბავი: საზოგადოება