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რომან გოცირიძე: გინესის რეკორდებშია ჩვენი პარლამენტი შესაყვანი - ყოველ მეორე დეპუტატს მანქანა ემსახურება

გინესის რეკორდებშია ჩვენი პარლამენტი შესაყვანი - ყოველ მეორე დეპუტატს მანქანა ემსახურება - ამის შესახებ ეკონომისტმა, ეროვნული ბანკის ყოფილმა პრეზიდენტმა, რომან გოცირიძემ რადიო „პალიტრას“ გადაცემაში „თქვენი დრო“ განაცხადა.

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რომან გოცირიძე: გინესის რეკორდებშია ჩვენი პარლამენტი შესაყვანი - ყოველ მეორე დეპუტატს მანქანა ემსახურება
რომან გოცირიძე: გინესის რეკორდებშია ჩვენი პარლამენტი შესაყვანი - ყოველ მეორე დეპუტატს მანქანა ემსახურებაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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