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სამირა ბაირამოვა: და იცით, ყველაზე საშინელი რა არის? მერე იმ მოლამ ჩვეულებრივად შექმნა ოჯახი, დღესაც პატივს სცემენ

სამირა ბაირამოვა: მე-9 კლასში ვსწავლობდით. სახლში დაბრუნებისას ჩვენს უბანში მანქანა გაჩერდა. ოთხი დიდი ბიჭი გადმოვიდა და ჩემი კლასელი გოგო პირდაპირ ქუჩიდან მოიტაცა. ეს ბავშვი სოფლის მოლასთვის მიჰყავდათ ცოლად, რომელიც მასზე დაახლოებით 10–12 წლით უფროსი იყო

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სამირა ბაირამოვა: და იცით, ყველაზე საშინელი რა არის? მერე იმ მოლამ ჩვეულებრივად შექმნა ოჯახი, დღესაც პატივს სცემენ
სამირა ბაირამოვა: და იცით, ყველაზე საშინელი რა არის? მერე იმ მოლამ ჩვეულებრივად შექმნა ოჯახი, დღესაც პატივს სცემენNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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