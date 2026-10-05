სამირა ბაირამოვა: და იცით, ყველაზე საშინელი რა არის? მერე იმ მოლამ ჩვეულებრივად შექმნა ოჯახი, დღესაც პატივს სცემენ
სამირა ბაირამოვა: მე-9 კლასში ვსწავლობდით. სახლში დაბრუნებისას ჩვენს უბანში მანქანა გაჩერდა. ოთხი დიდი ბიჭი გადმოვიდა და ჩემი კლასელი გოგო პირდაპირ ქუჩიდან მოიტაცა. ეს ბავშვი სოფლის მოლასთვის მიჰყავდათ ცოლად, რომელიც მასზე დაახლოებით 10–12 წლით უფროსი იყო
უფლებადამცველი სამირა ბაირამოვა:
,,მე-9 კლასში ვსწავლობდით. სახლში დაბრუნებისას ჩვენს უბანში მანქანა გაჩერდა. ოთხი დიდი ბიჭი გადმოვიდა და ჩემი კლასელი გოგო პირდაპირ ქუჩიდან მოიტაცა.
ეს ბავშვი სოფლის მოლასთვის მიჰყავდათ ცოლად, რომელიც მასზე დაახლოებით 10–12 წლით უფროსი იყო და თან იმ გოგოს ნათესავი გახლდათ.
ჩვენ ბავშვები ვიყავით. ისეთი შოკი მივიღეთ, ვერ ვხვდებოდით, რა ხდებოდა. უბრალოდ ვიდექით და ვუყურებდით, როგორ წაართვეს ჩვენს კლასელს თავისუფლება და ბავშვობა.
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