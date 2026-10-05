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სალომე სიმონია: უსინათლო გამოასახლეს დღეს, ასე სიცილით, კისკისით, ხალხის ხარჯზე გამოჯგიმულ, დანაყრებულებმა

სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია სოციალურ ქსელში წერს: 30 000 დოლარი აუღია ოჯახს კერძო მევახშისგან და ახლა 200 000 დოლარის დაბრუნებას სთხოვენ თურმე.

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სალომე სიმონია: უსინათლო გამოასახლეს დღეს, ასე სიცილით, კისკისით, ხალხის ხარჯზე გამოჯგიმულ, დანაყრებულებმა
სალომე სიმონია: უსინათლო გამოასახლეს დღეს, ასე სიცილით, კისკისით, ხალხის ხარჯზე გამოჯგიმულ, დანაყრებულებმაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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