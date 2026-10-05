სალომე სიმონია: უსინათლო გამოასახლეს დღეს, ასე სიცილით, კისკისით, ხალხის ხარჯზე გამოჯგიმულ, დანაყრებულებმა
სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია სოციალურ ქსელში წერს: 30 000 დოლარი აუღია ოჯახს კერძო მევახშისგან და ახლა 200 000 დოლარის დაბრუნებას სთხოვენ თურმე.
სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია:
უსინათლო გამოასახლეს დღეს, ასე სიცილით, კისკისით, ხალხის ხარჯზე გამოჯგიმულ, დანაყრებულებმა.
30 000 დოლარი აუღია ოჯახს კერძო მევახშისგან და ახლა 200 000 დოლარის დაბრუნებას სთხოვენ თურმე.
მთავრობის არასწორი პოლიტიკის, ხშირად ავადმყოფობის, არსებული სიღარიბის, უმუშევრობისა და გამოუვალი მდგომარეობების გამო ჯერ ასეთი სესხის აღება გიწევს.
მთავრობის წევრები ხშირად თავად არიან მევახშეები ან მათთან კავშირში მყოფი პირები გვავალიანებენ.
მერე ხალხის ბიუჯეტიდან მიღებული ხელფასით, პრემია-დანამატით და სხვა სიკეთეებით გაღიმებული პოლიციელი და აღსრულების თანამშრომელი მოვა, დაგილუქავს სახლს, ცხოვრებას.
რიგითი მოქალაქეების ყოფა გაუსაძლისია ბევრი თვალსაზრისით, მაგრამ "ოცნების" ჩინოვნიკების ცხოვრება მათი სისასტიკის ზრდასთან ერთად სულ უფრო მდიდრული ხდება.
გამოსახლებები და ადამიანების ქუჩაში ასე დაგდება უნდა შეწყდეს
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