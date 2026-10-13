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ნოდარ რუხაძე: ქალაქი ისიც არის, რასაც მშენებლობის სახელით ანადგურებ

რამდენადაც არ უნდა ეცადო, საქართველოში პოლიტიკას თავი აარიდო, ბოლოს მაინც შენს კართან მოვა და მოგიკაკუნებს. ახლახან გავიგე, რომ წერეთელზე, Expo Georgia-ს ტერიტორიაზე, კომპანია Cityzen-ი 500-მილიონიანი პროექტის, „სითიზენ ექსპოს“, განხორციელებას აპირებს. პროექტი მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებს, საოფისე ცენტრებს, სასტუმროებსა და სავაჭრო სივრცეებს მოიცავს.

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ნოდარ რუხაძე: ქალაქი ისიც არის, რასაც მშენებლობის სახელით ანადგურებ
ნოდარ რუხაძე: ქალაქი ისიც არის, რასაც მშენებლობის სახელით ანადგურებNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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