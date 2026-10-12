ვახუშტი მენაბდე: გამჭვირვალობა არ ადარდებდა „ქართულ ოცნებას“ - ადარდებდა ის, რომ კონკრეტული სფერო, კონკრეტული საზოგადოებრივი გაერთიანებები გამქრალიყვნენ და დღეს ეს მიზანი მიღწეულია (ვიდეო)
კანონის ინიციირება „ქართულმა ოცნებამ“ გამოიყენა პოლიტიკური მიზნებისთვის, პოლარიზაციის გასაღრმავებლად, გამოიყენა იმისთვის, რომ სამოქალაქო უსაფრთხოებისთვის შეექმნა საფრთხე, შეექმნა პრობლემები, ოჯახებში გადაკიდეს ერთმანეთს, მეგობრები, მეზობლები, უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარი აგენტები აძახებინეს ერთმანეთისთვის და ამით საფრთხე შეუქმნეს სამოქალაქო მშვიდობას“, - კონსტიტუციონალისტი, მოძრაობა „სოციალური დემოკრატიისთვის" წევრი, ვახუშტი მენაბდე „რუსთავი 2-ის“ ეთერში მიმდინარე დებატებზე.
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