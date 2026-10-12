ბაკურ კვაშილავა შალვა პაპუაშვილს: მიმტკიცებთ, რომ ხალხმა კორუფციის გამო მოგცათ ხმა. იმიტომ, რომ $7 მილიონი გეპოვათ ღარიბაშვილის სახლში... (ვიდეო)
“მიმტკიცებთ, რომ ხალხმა კორუფციის გამო მოგცათ ხმა. იმიტომ, რომ $7 მილიონი გეპოვათ ღარიბაშვილის სახლში... საუკეთესო მთავრობაც კი, რომელიც 14 წელია ხელისუფლებაშია, შიგნიდან ლპება,” - ბაკურ კვაშილავა, "თავისუფლების მოედნის" გენერალური მდივანი, შალვა პაპუაშვილს.
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.