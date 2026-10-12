დავით ზურაბიშვილი: აი, ასე ვცხოვრობთ
სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვა: ასეთი აღვირახსნილი და გააფთრებული ანტიდასავლური კამპანია, საქართველოს ევროპული ორიენტაციის, ლიბერალური და დემოკრატიული ღირებულებების დისკრედიტაციის ასეთი მიზანმიმართული და კომპლექსური მცდელობა მთელი სახელმწიფო რესურსებით, ფორმალურით და არაფორმალურით, არათუ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, ბრეჟნევის დროსაც არ ყოფილა.
პოლიტიკის ანალიტიკოსი, დავით ზურაბიშვილი:
სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვა: ასეთი აღვირახსნილი და გააფთრებული ანტიდასავლური კამპანია, საქართველოს ევროპული ორიენტაციის, ლიბერალური და დემოკრატიული ღირებულებების დისკრედიტაციის ასეთი მიზანმიმართული და კომპლექსური მცდელობა მთელი სახელმწიფო რესურსებით, ფორმალურით და არაფორმალურით, არათუ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, ბრეჟნევის დროსაც არ ყოფილა.
და აქ არაფერ შუაშია კრემლი და პუტინი. ცხადია ეს რუსეთის ინტერესებშია, მაგრამ მთელი მინისტრთა კაბინეტი რუსეთის აგენტურაა? ქართული ოცნების ყველა დეპუტატი კრემლის აგენტია? საკრებულოები და მერიები? ის მწერლები, მომღერლები, მსახიობები და რეჟისორები, რომლებიც უსმენენ პაპუაშვილს და კობახიძეს და მოსწონთ და ეთანხმებიან მათ რიტორიკას, მოსკოვის დავალებით აკეთებენ ამას? იმედზე და პოსტ ტვ-ზე რუსები მუშაობენ? ბოლო-ბოლო ის ტროლებად მომუშავე ტიპებიც ხომ რუსები არ არიან და არასამუშაო საათებში რომ ჰკითხო, ალბათ გეტყვიან, რომ საქართველო ძალიან უყვართ.
და თუ არ არის ეს ხალხი რუსეთის აგენტი, აბა სერიოზულად სჯერათ იმ ჰალუცინაციების და ბოდვების, რასაც ყოველდღე გვეუბნებიან დიფსთეითზე, გლობალური ომის პარტიაზე, ომში ჩათრევაზე, უკრაინიზაციაზე ( უბრალოდ დააკვირდით რა ამაზრზენად ამორალური ტერმინია), სუვერენიტეტის დაცვაზე და ორ ფეხზე დგომაზე? გული როგორ არ ერევათ, როცა ხელისუფლებაში ბრიუსელს აგინებენ საქართველის შიდა საქმეებში ჩარევისთვის და რუსეთის მიერ ფაქტობრივად სეპარატისტული რეგიონების აღიარების მოთხოვნაზე ენა ებმით და სიტყვის შებრუნებასაც ვერ უბედავენ? ვინც გინდა იყო და როგორადაც არ უნდა გძულდეს ნაცები, ლიბერალები თუ ლეიბორისტები, ეს რანაირად შეიძლება გეგონოს მისაღები და ასატანი?
მე პირადად ასი პროცენტით ვარ დარწმუნებული, რომ ეს წლები აუცილებლად შევა ქვეყნის ისტორიაში, როგორც არნახულად სამარცხვინო პერიოდი, მაგრამ რა არ მეგონა და ის, თუ ასეთი დოზით თავზე გადაიმასქნებას, პროევროპული პოლიტიკური მემკვიდრეობისა და ტრადიციის ფეხქვეშ გათელვას და ელემენტარული პროჭობის გამოცხადებას პოლიტიკურ რეალიზმად ამდენი მხარდამჭერი თუ აღმოაჩნდებოდა ამ ქვეყანაში.
თქვენ კიდევ რუსული პროპაგანდაო, გაიძახით. არადა, საქა���თველო არის ესე და ყველაფერ ამას ქართველები აკეთებენ. მათ შორის, არაერთი ჩვენი კარგი ნაცნობიც. კი ბატონო, მამაძაღლი სეთურის და მოსასპობი თაბაგარის წვლილიც დიდია ამაში, მაგრამ ყველაფერზე ხელისმომწერი არცთუ მცირერიცხოვანი მხარდამჭერების გარეშე, ისინი ვერაფერს ვერ იზამდნენ.
არადა შვრებიან და პრობლემაც ისაა, რომ არც ამის მქნელთა მხარდამჭერებს არ აქვთ ჯეროვნად გაცნობიერებული რა კატასტროფისკენ მიაქანებენ ქვეყანას და არც მათ ოპონენტები აცნობიერებენ ბოლომდე ანტიდასავლური პროპაგანდის წინაააღმდეგ ყოველდღიური და ინტენსიური ბრძოლის საჭიროებას. ყოველ შემთხვევაში ამ თემაზე სერიოზული მსჯელობა საზოგადოების ფართო სპექტრის ჩართულობით, მე არ მაგონდება.
აი, ასე ვცხოვრობთ.
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