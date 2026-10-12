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დავით ზურაბიშვილი: აი, ასე ვცხოვრობთ

სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვა: ასეთი აღვირახსნილი და გააფთრებული ანტიდასავლური კამპანია, საქართველოს ევროპული ორიენტაციის, ლიბერალური და დემოკრატიული ღირებულებების დისკრედიტაციის ასეთი მიზანმიმართული და კომპლექსური მცდელობა მთელი სახელმწიფო რესურსებით, ფორმალურით და არაფორმალურით, არათუ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, ბრეჟნევის დროსაც არ ყოფილა.

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დავით ზურაბიშვილი: აი, ასე ვცხოვრობთ
დავით ზურაბიშვილი: აი, ასე ვცხოვრობთNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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