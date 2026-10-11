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უკრაინული დრონების შეტევის ფონზე მოსკოვის სამმა აეროპორტმა მუშაობა შეაჩერა

უკრაინული დრონების შეტევის ფონზე მოსკოვის სამმა აეროპორტმა მუშაობა შეაჩერა - ცოტა ხნის წინ მოსკოვის მერზე დაყრდნობით რუსულმა და უკრაინულმა Telegram-არხებმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მოსკოვს უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატები უტევენ.

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
უკრაინული დრონების შეტევის ფონზე მოსკოვის სამმა აეროპორტმა მუშაობა შეაჩერა
უკრაინული დრონების შეტევის ფონზე მოსკოვის სამმა აეროპორტმა მუშაობა შეაჩერაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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