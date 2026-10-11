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რესპუბლიკელი კონგრესმენი: პრეზიდენტო ზელენსკი, უკრაინელი ხალხი ძალიან იღბლიანია, რომ თქვენ ლიდერობთ მათ ამ რთულ პერიოდში. ჩვენ თქვენ ზურგს გიმაგრებთ ...

პრეზიდენტო ზელენსკი, თქვენ იცით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი და ამერიკელი ხალხი 100%-ით თქვენ გვერდით დგას. უკრაინელი ხალხი ძალიან იღბლიანია, რომ თქვენ ლიდერობთ მათ ამ რთულ პერიოდში. ჩვენ თქვენ ზურგს გიმაგრებთ და ვიქნებით თქვენთან ერთად, სანამ უკრაინა გამარჯვებას არ მიაღწევს

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რესპუბლიკელი კონგრესმენი: პრეზიდენტო ზელენსკი, უკრაინელი ხალხი ძალიან იღბლიანია, რომ თქვენ ლიდერობთ მათ ამ რთულ პერიოდში. ჩვენ თქვენ ზურგს გიმაგრებთ ...
რესპუბლიკელი კონგრესმენი: პრეზიდენტო ზელენსკი, უკრაინელი ხალხი ძალიან იღბლიანია, რომ თქვენ ლიდერობთ მათ ამ რთულ პერიოდში. ჩვენ თქვენ ზურგს გიმაგრებთ ...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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