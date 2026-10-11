ანდრეი ბაბიში: აშშ-რუსეთის შეთანხმება ევროპისთვის სილის გაწვნაა
მისი თქმით, ევროპამ ამაზე რეაგირება უნდა მოახდინოს. ბაბიშმა ასევე შოკისმომგვრელი უწოდა შეთანხმებას, იმის გათვალისწინებით, რომ ტრამპი დიდი ხნის განმავლობაში აკრიტიკებს ევროპას რუსეთიდან ნედლეულის შეძენის გამო.
ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა ანდრეი ბაბიშმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის მიღწეული შეთანხმება აშშ-სთვის რუსული ნავთობის მიწოდების შესახებ, ევროპისთვის სილის გაწვნაა. მისი თქმით, ევროპამ ამაზე რეაგირება უნდა მოახდინოს. ბაბიშმა ასევე შოკისმომგვრელი უწოდა შეთანხმებას, იმის გათვალისწინებით, რომ ტრამპი დიდი ხნის განმავლობაში აკრიტიკებს ევროპას რუსეთიდან ნედლეულის შეძენის გამო.
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