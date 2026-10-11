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ანდრეი ბაბიში: აშშ-რუსეთის შეთანხმება ევროპისთვის სილის გაწვნაა

მისი თქმით, ევროპამ ამაზე რეაგირება უნდა მოახდინოს. ბაბიშმა ასევე შოკისმომგვრელი უწოდა შეთანხმებას, იმის გათვალისწინებით, რომ ტრამპი დიდი ხნის განმავლობაში აკრიტიკებს ევროპას რუსეთიდან ნედლეულის შეძენის გამო.

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ანდრეი ბაბიში: აშშ-რუსეთის შეთანხმება ევროპისთვის სილის გაწვნაა
ანდრეი ბაბიში: აშშ-რუსეთის შეთანხმება ევროპისთვის სილის გაწვნააNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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