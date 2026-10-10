გოტა ჭანტურია: ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღეში მიკავშირდება რუსთავი 2 და მეუბნება, რომ მსახიობი თუ იუმორისტი დავით როსტომაშვილი ზესტაფონის სასამართლოში ცილისწამებისთვის მიჩივის

გოტა ჭანტურია: ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღეში მიკავშირდება რუსთავი 2 და მეუბნება, რომ მსახიობი თუ იუმორისტი დავით როსტომაშვილი ზესტაფონის სასამართლოში ცილისწამებისთვის მიჩივისრუსთავი 2
საქმე ეხება თერჯოლაში დავით როსტომაშვილის მიერ ბენზინგასამართი სადგურის მშენებლობას, რომელსაც ადგილობრივები, სამეზობლო აპროტესტებს და საკმაოდ დასაბუთებულადაც. რა თქმა უნდა, თავად ამ ამბით რუსთავი 2 არ ინტერესდება. მოქალაქეების წუხილი მათ არ აინტერესებთ.
გოტა ჭანტურია:
როგორც იცით, შაბათს, 3 ოქტომბერს, სოც-დეკებმა ოფიციალურად დავადასტურეთ პარტიის დაფუძნება და სადამფუძნებლო ყრილობის თარიღი - 14 ნოემბერი.
ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღეში მიკავშირდება რუსთავი 2 და მეუბნება, რომ მსახიობი თუ იუმორისტი დავით როსტომაშვილი ზესტაფონის სასამართლოში ცილისწამებისთვის მიჩივის.
ხო თავისთავად უცნაურია, იმ დღის შეტანილ საჩივარს, რომელიც წარმოებაშიც არ არის მიღებული, რუსთავი 2, როგორც უმნიშვნელოვანეს ნიუსს, ეგრევე გებულობს და მიკავშირდება კომენტარისათვის.
მოკლედ, რა დროს ციხეებში პატიმრებზე ძალადობაა, რა დროს ბავშვების განათლების უფლების მიღმა დატოვებაა, რა დროს გამოსახლებებია, როცა დავით როსტომაშვილი ცილისწამებისთვის მიჩივის - მევახშე დამიძახაო.
ნუ, პროპაგანდისტული სიუჟეტი ხო გააკეთეს, მაგრამ ჯერ ერთი, მოძრაობის არანაირი ხელმძღვანელი მე არ ვარ, ცოტა სხვანაირი სტრუქტურა გვაქვს. ჰორიზონტალური ქვია მაგას. ხელმძღვანელები და დირექტორები არ გვყავს.
მეორეც - რა უსინდისო და ამავდროულად სულელური სტრატეგია შეარჩიეს, თითქოს როსტომაშვილის სავარაუდო კონკურენტების მიერ არის ეს დაორგანიზებული. ხო, აი, მაგ ბენზინგასამართი სადგურის ხელში ჩაგდება გვინდა…
მოკლედ, საქმე ეხება თერჯოლაში დავით როსტომაშვილის მიერ ბენზინგასამართი სადგურის მშენებლობას, რომელსაც ადგილობრივები, სამეზობლო აპროტესტებს და საკმაოდ დასაბუთებულადაც (კომენტარებში იხ. ჩვენს მიერ მომზადებული ვიდეო. სწორედ ამ ვიდეოში ვამბობ იმას, რაზეც მიჩივის).
რა თქმა უნდა, თავად ამ ამბით რუსთავი 2 არ ინტერესდება. მოქალაქეების წუხილი მათ არ აინტერესებთ.
მათგან განსხვავებით, მოქალაქეთა წუხილები, შესაბამისად, ეს ამბავიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ, როდესაც რამდენიმე თვის წინ მოქალაქეებმა მოგვწერეს და გვთხოვეს ამ ამბით დაინტერესება და მხარდაჭერა, ჩვენი მოძრაობის სახელით, მე პირადად ჩავედი და ადგილზე გავეცანი სიტუაციას.
იქვე, თერჯოლის N1 საჯარო სკოლის ამბებიც გავაშუქეთ.
სკოლა პრაქტიკულად 5 წელია რეაბილიტაციის პროცესშია. წლების წინ 700-ზე მეტი მოსწავლე სწავლობდა და დღეს დაახლოებით 200 მოსწავლით შემცირებულია რაოდენობა, რადგან 12 კილომეტრის მოშორებით, ყოველდღიურად ჩხარის საჯარო სკოლაში დაყავთ. ხო კაია?! სკოლა 4-5 წელია რემონტდება, მაგრამ საშველი არ დაადგა.
როსტომაშვილის საჩივარს რომ დავუბრუნდე, ბევრგან ვიკითხე და ბევრგან დამიდასტურეს მისი კავშირები მევახშეობასთან. ზოგი შეიძლება მზად იყოს საჯაროდ საუბრისთვის, ზოგიც - არა. თქვენც შეიძლება გქონდეთ ეს ინფორმაცია და იცოდეთ ამის შესახებ, იმდენად საქვეყნოდ ცნობილი ინფორამციაა. სხვა თუ არაფერი, რეესტრშიც მარტივად გადასამოწმებელი მგონია.
ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს ამბავი დაახლოებით იმას ჰგავს, ბიძინა ივანიშვილზე ოლიგარქიაო რომ არ უნდა თქვა.
ცხადია, ჩვენს პოლიტიკურ საქმიანობას და მოძრაობის პარტიად გარდაქმნას ვუკავშირებ. აბა, სხვა მხრივ დავით როსტომაშვილს რატომ უნდა აწყობდეს, რომ მთელმა ქვეყანამ ისევ მის საქმიანობაზე ისაუბროს?!
მედიებს მინდა ვთხოვო თერჯოლის ამბებით დაინტერესდნენ. ჩემი ამბით - არა, თერჯოლის ამბით. ბენზინგასამართის ამბით! სკოლის ამბით!!!
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