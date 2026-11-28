პოლიტიკა · 28 ნოემბერი, 16:32
სევდია უგრეხელიძე: ქართული პოლიცია მიაბეგვინეს... ბათუმის სტადიონი დაალეწინეს... რუსეთი გაახარეს...
შეგახსენებთ, ბათუმის სტადიონზე თურქული „ბეშიქთაშისა“ და ისრაელის „ჰაპოელ ბეერ-შევას“ საფეხბურთო მატჩის დროს გულშემატკივრებსა და სამართალდამცავებს შორის დაპირისპირება და არეულობა მოხდა.
პოლიტიკოსი სევდია უგრეხელიძე:
ქართული პოლიცია მიაბეგვინეს
2. ბათუმის სტადიონი დაალეწინეს.
3. თავის მინისტრებს ბოდიშები ახდევინეს
ხალხში ბნელი ძალები წაახალისეს.
5. რუსეთი გაახარეს.
“ოცნება “ უკიდეგანოდ გაფარჩაკებულია საგარეო ურთიერთობებში, მაგრამ ჯერ კიდევ ჩაგრავს ქართველ ხალხს.
ძირს მჩაგვრელი, ანტიქართული რეჟიმი!
გამოდი ხვალ აქციაზე, უთხარი “არა” რუსულ ოცნებას!
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შემდეგი ამბავიწაიკითხეინგა ჩახვაშვილი: ამ კადრებს რომ ნახავს ქართველი პოლიციელი, თუ მას ადამიანური, კაცური, მუნდირის ღირსება შემორჩენია, თავად უნდა მოითხოვონ სინდისის პატიმრების უპირობო გათავისუფლება... (ვიდეო)
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