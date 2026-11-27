პოლიტიკა · 28 ნოემბერი, 00:07
2024 წლის 28 ნოემბრის პროტესტის დაწყებიდან ორი წელი გადის (ვიდეო)
ვიდეოში გავიხსენეთ ის ემოციები, რომელიც რუსთაველზე გამოსულ ასიათასობით ადამიანს გვაერთიანებდა და ვსაუბრობთ იმაზე, რა გვაძლევს წინააღმდეგობის გაგრძელებისა და უსამართლობასთან არ შეგუების ძალას.
აისი • AISI and GCRT
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