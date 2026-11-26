პაპუაშვილი: საქართველოს დროშის ფრიალი ნებისმიერ ქვეყანაში საამაყოა და რა თქმა უნდა, რუსეთში საქართველოს დროშის ფრიალიც საამაყო იქნება
"ჩვენ ყველასთან მიმართებით ვართ თანმიმდევრულები. როგორც ევროკავშირთან და ბრიუსელთან ურთიერთობაში ვართ გამჭვირვალე, ხალხს ვეუბნებით, რას ითხოვენ ჩვენგან",- აღნიშნა პაპუაშვილმა.
საქართველოს დროშის ფრიალი ნებისმიერ ქვეყანაში საამაყოა და რა თქმა უნდა, რუსეთში საქართველოს დროშის ფრიალიც საამაყო იქნება, - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, შალვა პაპუაშვილმა.
„რუსეთი უნდა ჩამოყალიბდეს, რა ურთიერთობა უნდა საქართველოსთან. ჩვენ კარგი და კეთილმეზობლური ურთიერთობებისთვის ერთადერთი ბარიერი გვაქვს, ეს არის ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან. როგორც კი ეს ბარიერი მოიხსნება, ურთიერთობებისთვის ბარიერი არ იარსებებს. გზა მხოლოდ დიალოგია. ეს გაგრძელდება. მნიშვნელოვანია ეს დიალოგი გამჭვირვალე იყოს. ჩვენ ყველასთან მიმართებით ვართ თანმიმდევრულები. როგორც ევროკავშირთან და ბრიუსელთან ურთიერთობაში ვართ გამჭვირვალე, ხალხს ვეუბნებით, რას ითხოვენ ჩვენგან",- აღნიშნა პაპუაშვილმა.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს3 სტატია
- შალვა პაპუაშვილი - საქართველოს დროშის ფრიალი ნებისმიერ ქვეყანაში საამაყოა და რა თქმა უნდა, რუსეთში საქართველოს დროშის ფრიალიც საამაყო იქნება
- შალვა პაპუაშვილი: რუსეთი უნდა ჩამოყალიბდეს რა ურთიერთობა უნდა საქართველოსთან. ჩვენ ერთადერთი ბარიერი გვაქვს რუსეთთან კეთილმეგობრული ურთიერთობისთვის - საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია
- შალვა პაპუაშვილი: რუსეთთან კარგი, კეთილმეზობლური ურთიერთობის ერთადერთი ბარიერი გვაქვს - საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან. როგორც კი ეს ბარიერი მოიხსნება, ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებისთვის ბარიერი არ იარსებებს
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