პოლიტიკა · 25 ნოემბერი, 15:42
უცნობი მღერის უშუქობაზე - 1999წელი
„შენ გგონია მიშას დროს მოვიდა დენი? […] დენი მოვიდა შევარდნაძის დროს, ბოლო პერიოდში… დენი იყო, მე გეუბნები, 95-იდან 99-ამდე მოვიდა დენი. 99-ში დენი იყო… ვაკეში კი არა, ყველგან მოვიდა, გეუბნები," - გაჩეჩილაძე.
უცნობმა იაგო ხვიჩიას საავტორი გადაცემაში აღნიშნა, რომ ქვეყანაში შუქი მიხეილ სააკაშვილის მმართველობამდე გაცილებით ადრე, ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის პერიოდში, კერძოდ, 1995-დან 1999 წლამდე მოვიდა.
„შენ გგონია მიშას დროს მოვიდა დენი? […] დენი მოვიდა შევარდნაძის დროს, ბოლო პერიოდში… დენი იყო, მე გეუბნები, 95-იდან 99-ამდე მოვიდა დენი. 99-ში დენი იყო… ვაკეში კი არა, ყველგან მოვიდა, გეუბნები.“ [1]
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