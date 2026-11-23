გიორგი კალატოზი: პროპაგანდის მხარეს მდგომები იქნებ დაფიქრდეთ რა ხდება თორნიკე რაზმაძის ირგვლივ
გიორგი კალატოზი: თორნიკე რაზმაძე, შეიძლება ხანდახან გავიწყდებოდეს, მაგრამ მარტო არხარ და სულ გახსოვდეს ეგ.
"პროპაგანდის მხარეს მდგომები იქნებ დაფიქრდეთ რა ხდება თორნიკე რაზმაძის ირგვლივ. თორნიკე პრაქტიკულად ერთ-ერთი პირველია, ვისაც უახლესი თანამედროვე ტექნოლოგიებით დაუპირისპირდნენ. იქნებ გადაიაზროთ რამხელა ტრავმაა ეს ადამიანისთვის, რამხელა საფრთხეში აგდებთ. იქნებ თავის დაშტერების და დაბრმავების პოლიტიკა ოდესღაც დაასრულოთ. ეს ამხელა ბოროტება არსად არ წავა, ეს ამდენი ნაგავი და სიბინძურე ყველას დაგსვრით, ვინც ახლა სუფთად ხართ. ამ ბრძოლაში მარტო მტერს არ დავტოვებ, არამცთუ ასეთ გულწრფელ და მართალ ადამიანს.
თორნიკე რაზმაძე, შეიძლება ხანდახან გავიწყდებოდეს, მაგრამ მარტო არხარ და სულ გახსოვდეს ეგ" - წერს იუთუბერი გიორგი კალატოზი სოციალურ ქსელში.
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