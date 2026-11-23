პოლიტიკა · 23 ნოემბერი, 14:46
თორნიკე რაზმაძე: როგორც ჩანს დღეს სიუჟეტებიდან გაგრძელდება ჩემი დისკრედიტაცია (ვიდეო)
თორნიკე რაზმაძე: დილიდან ყველა სამთავრობო მედია. როგორც ჩანს დღეს სიუჟეტებიდან გაგრძელდება ჩემი დისკრედიტაცია, თუმცა, Lika Alelishvili -ს სიუჟეტი რომ ობიექტური იქნება, ეჭვი არ მეპარება.
ჟურნალისტი, სამოქალაქო აქტივისტი თორნიკე რაზმაძე:
დილიდან ყველა სამთავრობო მედია. როგორც ჩანს დღეს სიუჟეტებიდან გაგრძელდება ჩემი დისკრედიტაცია, თუმცა, Lika Alelishvili -ს სიუჟეტი რომ ობიექტური იქნება, ეჭვი არ მეპარება.
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