პოლიტიკა · 22 ნოემბერი, 22:26
თორნიკე რაზმაძე ვიდეომიმართვას ავრცელებს: სრული მასშტაბით გაგრძელდა კამპანია ჩემ წინააღმდეგ
თორნიკე რაზმაძე: სრული მასშტაბით გაგრძელდა კამპანია ჩემ წინააღმდეგ. არ გამოვრიცხავ არაფერს: სავარაუდოდ რაღაც გეგმაა შემუშავებული და არც ესაა საბოლოო წერტილი. გავდივარ კონსულტაციას იურისტებთან, რისი გაკეთება შეიძლება.
სამოქალაქო აქტივისტი თორნიკე რაზმაძე:
სრული მასშტაბით გაგრძელდა კამპანია ჩემ წინააღმდეგ. არ გამოვრიცხავ არაფერს: სავარაუდოდ რაღაც გეგმაა შემუშავებული და არც ესაა საბოლოო წერტილი. გავდივარ კონსულტაციას იურისტებთან, რისი გაკეთება შეიძლება.
ვითხოვ ცრუ ინფორმაციის წაშლას და ბოდიშის მოხდას:
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შემდეგი ამბავიწაიკითხეთორნიკე რაზმაძე: არანაირი მსგავსი ინფორმაცია მე არ გამივრცელებია. გავივლი კონსულტაციას იურისტებთან და პასუხს მოვთხოვ ამ პროპაგანდისტულ ტელევიზიას
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