სანდრო რაქვიაშვილი: სუროგაციის აკრძალვა მხოლოდ მორიგი მაგალითია იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბოროტება კანონებად იქცევა და სიკეთედ ცხადდება
სანდრო რაქვიაშვილი: სუროგაციის აკრძალვა მხოლოდ მორიგი მაგალითია იმისა, რომ უგუნური, უცოდინარი მასების მხარდაჭერით, ჩვენს ქვეყანაში ბოროტება კანონებად იქცევა და სიკეთედ ცხადდება.
"თავისუფალი ხალხის პარტიის" ერთ-ერთი ლიდერი სანდრო რაქვიაშვილი:
სუროგაციის აკრძალვა მხოლოდ მორიგი მაგალითია იმისა, რომ უგუნური, უცოდინარი მასების მხარდაჭერით, ჩვენ ქვეყანაში ბოროტება კანონებად იქცევა და სიკეთედ ცხადდება, და არავინ იძებნება ისეთი, ვისაც, ერთი მხრივ, უნარი გააჩნია გაარჩიოს სიკეთე და ბოროტება, და მეორე მხრივ, საკმარისი ავტორიტეტი აქვს, რათა დაარწმუნოს უმრავლესობა ტაშს არ უკრავდეს ხალხის ხოცვას, წამებას, თუ, როგორც ამ შემთხვევაშია, ბავშვის ყოლის იმედის განადგურებას
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