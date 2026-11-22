პოლიტიკა · 22 ნოემბერი, 20:39
თორნიკე რაზმაძე: არანაირი მსგავსი ინფორმაცია მე არ გამივრცელებია. გავივლი კონსულტაციას იურისტებთან და პასუხს მოვთხოვ ამ პროპაგანდისტულ ტელევიზიას
თორნიკე რაზმაძე: არანაირი მსგავსი ინფორმაცია მე არ გამივრცელებია. როგორც ვნახე, ბათუმში კორპუსის ნგრევის ძველი ვიდეო გავრცელდა იმ ფეიჯზე, სადაც აშეარებენ ხოლმე ჩემს ვიდეოებსაც.
სამოქალაქო აქტივისტი თორნიკე რაზმაძე:
არანაირი მსგავსი ინფორმაცია მე არ გამივრცელებია. როგორც ვნახე, ბათუმში კორპუსის ნგრევის ძველი ვიდეო გავრცელდა იმ ფეიჯზე, სადაც აშეარებენ ხოლმე ჩემს ვიდეოებსაც.
აუცილებლად გავივლი კონსულტაციას იურისტებთან და პასუხს მოვთხოვ ამ პროპაგანდისტულ ტელევიზიას მსგავსი სიცრუის ტირაჟირებისთვის. ეს ყველაფერი არის ჩემ წინააღმდეგ ბოლო დღეებში წარმოებული დეზინფორმაციული კამპანიის გაგრძელება.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
შემდეგი ამბავიწაიკითხეოპოზიციის პროპაგანდისტ თორნიკე რაზმაძესთან დაკავშირებული ყალბი ანგარიშიდან ვრცელდება დეზინფორმაცია, თითქოს ბათუმში კორპუსი დაინგრა და ხალხი დაიღუპა
მსგავსი და უახლესი ამბები
ყველა ამბავი: პოლიტიკა
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…