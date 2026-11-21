პოლიტიკა · 22 ნოემბერი, 01:27
ლუკა მიშველაძე: თორნიკე რაზმაძის განადგურების მიზნით, ხელოვნურად შექმნეს მისი ვიდეო
სტუდენტი და აქტივისტი ლუკა მიშველაძე: თორნიკე რაზმაძის განადგურების მიზნით, ხელოვნურად შექმნეს მისი ვიდეო, რომლითაც ცდილობენ რომ ეს ადამიანი გამოეყვანათ "ბარიგად". მსგავსი შინაარსის უკვე რამდენიმე ვიდეო ვრცელდება.
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