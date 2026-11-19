ივა ფეზუაშვილი: ქოცურ ლოგიკაშიც კი ვერ ჯდება ეს ყველაფერი, ვერ ლაგდება, ვერ მართლდება
ივა ფეზუაშვილი: 19 წლის ბიჭის გაუბედურებით, ვინ რა მოიგო ამ ქვეყანაში? აი, ქოცურ-კრიმინალური გარჩევებით კი ყველა ვაგებთ
მწერალი ივა ფეზუაშვილი:
მათე დევიძე ორი წელია ციხეში ზის, აფექტში მოქნეული ჯოხის გამო. ციხის უფროსი, რომელმაც ერთ კრიმინალთან სხვა ოთხი თუ ხუთი კრიმინალი საწამებლად შეშვებას დათანხმდა (პრინციპში სხვა არჩევანი არც ჰქონდა), 10 000 ლარიანი გირაოს გადახდის შემდეგ თავისუფლად დადის…
ციხის უფროსს ვინც ამ ჯოჯოხეთის მოწყობა დაავალა, იმაზე აღარაფერს ვამბობ, სანამ მთავრობა არ შეიცვლება მაგას ვერც გავიგებთ…
ქოცურ ლოგიკაშიც კი ვერ ჯდება ეს ყველაფერი, ვერ ლაგდება, ვერ მართლდება.
19 წლის ბიჭის გაუბედურებით, ვინ რა მოიგო ამ ქვეყანაში?
აი, ქოცურ-კრიმინალური გარჩევებით კი ყველა ვაგებთ
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