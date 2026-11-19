ხატია დეკანოიძე: ყველაფერი რუსეთის აწყობილი პაზლის ნაწილია. პრაქტიკულად, დიპლომატიური ურთიერთობები აღადგინა ივანიშვილმა რუსეთთან
ხატია დეკანოიძე: ქართული ოცნება რომ ნამდვილად საქართველოს სუვერენიტეტის დამცველი იყოს - რუსეთთან შეხვედრას მინსკში არ დათანხმდებოდა (საერთოდ არ შეცვლიდა სტატუს-ქვოს). მინსკი რუსეთის მოთხოვნა იყო და როგორც ჩანს, ჟენევის ფორმატის გადატანაც მინსკში უნდათ რუსებს.
ხატია დეკანოიძე:
ქართული ოცნება რომ ნამდვილად საქართველოს სუვერენიტეტის დამცველი იყოს - რუსეთთან შეხვედრას მინსკში არ დათანხმდებოდა (საერთოდ არ შეცვლიდა სტატუს-ქვოს).
მინსკი რუსეთის მოთხოვნა იყო და როგორც ჩანს, ჟენევის ფორმატის გადატანაც მინსკში უნდათ რუსებს.
რუსეთის საგარეო წერს, რომ საუბარი რეგიონალირი უსაფრთხოების საკითხებსაც შეეხო, რაც არ განხილულა რუსეთთან მარტო, მეგობრების გარეშე, დიდი ხანია.
მოკლედ, ყველაფერი რუსეთის აწყობილი პაზლის ნაწილია. პრაქტიკულად, დიპლომატიური ურთიერთობები აღადგინა ივანიშვილმა რუსეთთან.
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