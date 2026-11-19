პოლიტიკა · 19 ნოემბერი, 19:08
თეა წულუკიანს სახელმწიფო დაცვა 2027 წლის პირველ ნოემბრამდე დაენიშნა
მთავრობის განკარგულებით, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს თეა წულუკიანს დაეწიშნა/გაუგრძელდა სახელმწიფო დაცვა, შესაბამისი წინაპირობებიდან გამომდინარე საჭიროების გასვლამდე, 2027 წლის 1 ნოემბრამდე პერიოდში, სახელმწიფო დაცვის მინიმალური სტანდარტების შესაბამისად.
შესაბამისი განკარგულება 6 ნოემბრით თარიღდება.
დოკუმენტის თანახმად, დაცვის უზრუნველყოფა სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს ეკისრება.
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