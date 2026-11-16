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პოლიტიკა · 16 ნოემბერი, 11:16

ლევან ჯობავა მერაბ დვალიშვილს: შენი საქმისა შენ იცი, როგორც სპორტსმენმა. როგორც მოქალაქეს კი შეგახსენებ ...

ლევან ჯობავა მერაბ დვალიშვილს: მერაბ, მოვა ეს წერილი შენამდე და ნიშნის მოგებას აქ ვერ იპოვი… გადატვირთული გრაფიკის ფონზე, საქართველოში მიმდინარე მოვლენებისთვის თვალის მიდევნება გიჭირს, ალბათ… შენზე კარგად ცოტამ თუ იცის, რა არის ემიგრაცია, უსამართლობა და გაჭირვება…

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ლევან ჯობავა მერაბ დვალიშვილს: შენი საქმისა შენ იცი, როგორც სპორტსმენმა. როგორც მოქალაქეს კი შეგახსენებ ...
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